Балицкий сообщил, что в России создадут федеральный округ из новых регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России создадут новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов, подробности и название еще обсуждаются, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создан новый федеральный округ, его название и все остальные моменты в настоящее время еще обсуждаются", - сказал Балицкий журналистам.

Сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.