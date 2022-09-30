В Сбербанке начали прием предварительных заявок на кредитные каникулы от военнослужащих

Воспользоваться реструктуризацией могут заёмщики следующих категорий граждан:

- мобилизованные в Вооруженные Силы Российской Федерации;

- военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту;

- сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;

- добровольцы, заключившие контракт на военную службу;

- члены семей всех перечисленных выше категорий.

Теперь военнослужащие имеют возможность получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно 30 дней после её окончания. Программа будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Также она распространяется на индивидуальных предпринимателей, которые взяли розничный кредит. Для остальных категорий граждан, взявших кредит на развитие бизнеса и мобилизованных в зону проведения специальной операции, в Сбербанке существует собственная программа реструктуризации. Подробно с её условиями можно ознакомиться по ссылке.

А 29 сентября зампред Сбербанка Анатолий Попов заявил о запуске программы реструктуризации кредитов компаний малого и микробизнеса. Получить отсрочку в погашении основного долга и процентов по этой программе смогут в случае мобилизации индивидуальные предприниматели и собственники, доля участия которых в компании составляет более 50%.