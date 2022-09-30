Великобритания запретила экспорт в Россию около 700 важных для экономики товаров

Британия ввела запрет на экспорт в Россию порядка 700 важных для экономики товаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порядка 700 товаров, имеющих большое значение для российской экономики, запретила экспортировать в Российскую Федерацию Великобритания. Об этом сообщает в пятницу 30 сентября агентство Рейтер.

«Великобритания также вводит запрет на экспорт около 700 товаров, которые играют ключевую роль в промышленных и технологических возможностях России», - пишет агентство со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Санкции предполагают запрет на въезд в Соединенное королевство и заморозку активов Набиуллиной, если таковые будут обнаружены в Британии.

США также расширили санкции против России из-за референдумов. В списки попали Набиуллина, Новак, члены семей Медведева и Мишустина.

Тем временем экономист Беляев предрек снижение курса евро в ближайшее время, а издание The Spectator допускает скорую деиндустриализацию Европы без российского газа.