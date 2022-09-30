Белый дом заявил, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО Фото: REUTERS

В США считают, что проведение процедуры принятия Украины в состав НАТО сейчас несвоевременно. Об этом заявил помощник американского президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

- Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время, - сказал он.

Также Салливан добавил, что такая позиция Вашингтона не означает, что Штаты отказывается от поддержки политики "открытых дверей" для Североатлантического альянса. Представитель Белого дома напомнил, что все решения о принятии новых членов должны быть согласованы 30 странами, входящими в блок.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна подписывает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. По словам политика, он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.