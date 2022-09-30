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Политика30 сентября 2022 20:16

Белый дом заявил, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО

Такая позиция Вашингтона не означает, что Штаты отказывается от поддержки политики "открытых дверей" для Североатлантического альянса, заверил Салливан
София ГОНЧАРОВА
Белый дом заявил, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО

Белый дом заявил, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО

Фото: REUTERS

В США считают, что проведение процедуры принятия Украины в состав НАТО сейчас несвоевременно. Об этом заявил помощник американского президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

- Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время, - сказал он.

Также Салливан добавил, что такая позиция Вашингтона не означает, что Штаты отказывается от поддержки политики "открытых дверей" для Североатлантического альянса. Представитель Белого дома напомнил, что все решения о принятии новых членов должны быть согласованы 30 странами, входящими в блок.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна подписывает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. По словам политика, он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.