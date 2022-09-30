Российский генштаб заявил о наказании до 15 лет колонии за поджоги военкоматов Фото: Иван МАКЕЕВ

В России поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты, за них человеку может грозить серьезное наказание - лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом предупредил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Так он прокомментировал участившиеся случаи нападений на здания военкоматов в стране.

По его словам, такого рода противоправные действия граждане совершают "под влиянием негативных эмоций".

- Эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности ... и (грозит) наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - добавил Цимлянский.

Также он рассказал про весенний призыв, который уже был проведен "в условиях экстремистских действий отдельных граждан, в том числе телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов".

Накануне сообщалось, что здание военного комиссариата пытались поджечь в Новосибирске. В окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, однако огонь был оперативно ликвидирован, имущество и помещения военкомата не пострадали. Подозреваемый уже задержан.

А до этого в Питере сотрудники полиции задержали парня, который пытался устроить поджог военкомата в Ломоносове. Возгорание произошло на первом этаже дома 1А по Иликовскому проспекту. На здании висела табличка военкомата, но в действительности учреждения там уже не было.

Напомним, 21 сентября 2022 года российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.