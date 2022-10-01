В США допустили возможность поставок танков Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не исключают возможности поставок Украине танков, однако американская сторона пока не готова объявить о такой помощи. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

- Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о (поставках) американских танков, - заявил он журналистам на брифинге, комментируя готовность США поставить Украине танки, включая модели Abrams.

Ранее сообщалось, что Россия передала Штатам ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину. Соответствующую информацию подтвердил посол РФ в США Анатолий Антонов.

До этого США неоднократно выделяли Украине военную помощь. А в мае этого года президент Америки Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Незалежной. Данный закон предусматривает "дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год".