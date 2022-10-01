Рогов: Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье возросло до 30 человек, 88 ранены Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число жертв в результате удара украинских войск по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30 человек.

- Число погибших в результате удара террористов Зеленского в Запорожье по колонне на выезд в освобождённую часть области увеличилось до 30, 88 человек - ранены, - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Также он уточнил, что среди погибших есть двое детей - 11-летняя девочка и 14-летний мальчик, а среди раненых - трехлетняя девочка.

Ранее Рогов озвучил предварительное число жертв в результате удара ВСУ по колонне машин с гражданскими лицами, которые направлялись в освобожденную часть Запорожской области. На тот момент, по его словам, было известно о 23 погибших и 34 раненых.