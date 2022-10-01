Что произошло в ночь на 1 октября Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Соглашения подписаны с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также председателями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким. Все эти регионы станут новыми субъектами Российской Федерации.

Решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для американского лидера Джо Байдена, говорится в публикации издания Politico. Также отмечается, что в Вашингтоне сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в Североатлантическом альянсе.

Украинские войска на южном направлении несут тяжелые потери, боеприпасов не хватает, а подкреплений нет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на запись радиоперехвата переговоров военных 5-й мехроты 53-й бригады ВСУ, которая участвовала в попытке наступления на херсонском направлении в сентябре этого года. Уточняется, что переговоры были перехвачены в районе села Правдино Херсонской области у самой границы с Николаевской.

Южная Корея снова зафиксировала пуск баллистических ракет со стороны КНДР в направлении Японского моря. КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания вооружения в течение одной недели, сообщил заместитель главы Минобороны Японии Тосиро Ино.

Просьба украинского лидера Владимира Зеленского об ускоренном приеме Украины в НАТО стала "худшей идеей в истории", считает замредактора отдела мнений американского издания Newsweek Джейсон Филдс. По его мнению, принятие страны в состав альянса втянуло бы Штаты и их союзников по блоку в войну с Россией.

Всемирный банк одобрил выделение Украине дополнительно 530 миллионов долларов. Предполагается, что выделяемая Киеву помощь позволит обеспечивать "необходимые госуслуги, включая здравоохранение, образование и пенсии".

России не нужно выводить из строя газопровод "Северный поток", в отличие от США, которые лишь выиграли от этого. Об этом Radio Courtoisie заявил бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо. По его мнению, если кто и заинтересован в разрушении "Северных потоков", то это могут быть Варшава и Киев. По мнению Бо, именно они всегда были в оппозиции к проекту. Также среди подозреваемых он выделил США.