В посольстве России прокомментировали заявления Белого дома о диверсии на «Северном потоке»

В российском посольстве в США заявили, что Вашингтон пытается уйти от ответа на вопрос, кому выгоден разрыв энергетических связей между Москвой и европейскими странами.

Как заявляют в посольстве, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал «противоречивые высказывания», которые коснулись диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

В диппредставительстве заявляют, что, с одной стороны, Салливан указал на необходимость проведения «всестороннего анализа инцидента в Балтийском море», а также отказался «спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа». «Буквально тут же, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в организации атак», - сказано в сообщении посольства.

В посольстве назвали попытки Салливана перевести внимание на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру с российской стороны является очередным примером «голословной демонизации» России.