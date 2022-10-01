Посол РФ в Мексике сообщил о демарше 48 недружественных стран на конференции ЮНЕСКО Фото: REUTERS

Российский посол в Мексике Виктор Коронелли рассказал, что на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в Мехико, 48 недружественных стран устроили демарш.

«Была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Коронелли заявил, что в демарше приняли участие страны - члены Европейского союза, государства Восточной Европы, а также примкнувшие к ним делегации. По словам дипломата, российская сторона жестко реагировала на подобные действия.

«Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», - отметил посол.