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Политика1 октября 2022 4:52

Посол РФ в Мексике сообщил о демарше 48 недружественных стран на конференции ЮНЕСКО

Демарш произошел после принятия консенсусом итоговой декларации конференции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол РФ в Мексике сообщил о демарше 48 недружественных стран на конференции ЮНЕСКО

Посол РФ в Мексике сообщил о демарше 48 недружественных стран на конференции ЮНЕСКО

Фото: REUTERS

Российский посол в Мексике Виктор Коронелли рассказал, что на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в Мехико, 48 недружественных стран устроили демарш.

«Была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Коронелли заявил, что в демарше приняли участие страны - члены Европейского союза, государства Восточной Европы, а также примкнувшие к ним делегации. По словам дипломата, российская сторона жестко реагировала на подобные действия.

«Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», - отметил посол.