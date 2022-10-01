Военные в Буркина-Фасо совершили второй за год переворот Фото: REUTERS

В Буркина-Фасо военные совершили второй с начала 2022 года переворот.

Как передает Reuters, капитан Ибрагим Траоре с группой военных сверг подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, который пробыл у власти в Буркина-Фасо почт с начала года - с 24 января. Об отстранении подполковника было объявлено в эфире национального телевидения. Местонахождение Дамибы на данный момент остается неизвестно.

Причиной переворота капитан Траоре назвал неспособность подполковника Дамибы справиться с исламистами. При этом, что сам же Дамиба сверг законного президента Буркина-Фасо Рока Марка Каборе по абсолютно той же причине.

По данным LeFaso, капитан Траоре распустил парламент, приостановил действие конституции, а также запретил политическую деятельность. Кроме того, он приказал закрыть границы и ввести комендантский час.