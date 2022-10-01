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В мире1 октября 2022 5:05

Военные в Буркина-Фасо совершили второй за год переворот

Причиной переворота названа неспособность предшественников справиться с исламистами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Военные в Буркина-Фасо совершили второй за год переворот

Военные в Буркина-Фасо совершили второй за год переворот

Фото: REUTERS

В Буркина-Фасо военные совершили второй с начала 2022 года переворот.

Как передает Reuters, капитан Ибрагим Траоре с группой военных сверг подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, который пробыл у власти в Буркина-Фасо почт с начала года - с 24 января. Об отстранении подполковника было объявлено в эфире национального телевидения. Местонахождение Дамибы на данный момент остается неизвестно.

Причиной переворота капитан Траоре назвал неспособность подполковника Дамибы справиться с исламистами. При этом, что сам же Дамиба сверг законного президента Буркина-Фасо Рока Марка Каборе по абсолютно той же причине.

По данным LeFaso, капитан Траоре распустил парламент, приостановил действие конституции, а также запретил политическую деятельность. Кроме того, он приказал закрыть границы и ввести комендантский час.