Байден заявил, что США и их союзников не напугать словами Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон, а также его союзники не испугаются слов президента России Владимира Путина.

«США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами Путина», - заявил глава Белого дома.

Байден отметил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему придерживаться взятого ранее курса и предоставлять вооружения для того, «чтобы Украина могла себя защищать». Кроме того, американский президент напомнил, что Конгресс США одобрил предоставление Киеву дополнительных ресурсов почти на 13 млрд долларов, добавив также, что вхождение в состав России новых территорий не признают ни Вашингтон, ни остальной мир.

Напомним, в пятницу, Путин, а также главы Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении в состав России.