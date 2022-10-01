Законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов внесен в Госдуму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. Инициаторами документа стали депутаты фракции «Новые люди».

Как передает ТАСС, предлагается дополнить закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» новой статьей 18.1, которая будет посвящена предоставлению отсрочки кругу граждан по частичной мобилизации. Предлагается освободить от частичной мобилизации отца, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, или же воспитывающих без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет.

Кроме того, предлагается предоставить отсрочку гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель. Отсрочку также предлагается предоставить тем гражданам, которые являются единственными кормильцами семей, в которых есть дети-инвалиды.

Отсрочку предлагают предоставить сыновьям и родным братьям военных, проходивших военную службу, погибших в ходе исполнения ими обязанностей военной службы.