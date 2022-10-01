Берлускони заявил, что новое правительство Италии не должно менять позиции в отношении России Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио с заявил, что новое итальянское правительство должно будет занимать по отношению к России такую же позицию, как и прежнее.

«[Отношение] должно быть точно таким же, как у предыдущего правительства. В этом плане не должно быть никаких сомнений», - заявил он интервью газете La Stampa, отметив, что, когда позволят обстоятельства, он будет первым, кто начнет «настаивать на дипломатическом решении» конфликта на Украине.

Тем не менее, по мнению политика, дипломатическое решение должно «предполагать абсолютное единство Запада и ни при каких обстоятельствах не может предусматривать принесение в жертву свободы и прав украинского народа».

Напомним, ранее Берлускони заявил, что пытался перетянуть Россию на сторону Запада, однако ему помешали лидеры нескольких европейских стран.