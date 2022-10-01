В Чехии рассказали о контрабанде нелегальных мигрантов украинцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинцы занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через чешскую границу. Об этом говорится в чешском издание Lidovky.

Как отмечается в статье, последние месяцы число беженцев в Чехии резко возросло, а на этом фоне правоохранительные органы республики задержали рекордное число людей, которые помогали нелегалам перебраться через границу.

Уточняется, что четверть из контрабандистов была украинцами. За прошедшие девять месяцев правоохранители нашли 125 подобных «проводников», что гораздо больше, чем в прошлые годы.

Сообщается, что ранее полиция выявляла не более десяти помогающих нелегальным мигрантам человек. «В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев», - рассказал о статистики пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.

Бывший начальник отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта заявил, что в нелегальный бизнес могут быть вовлечены те украинцы, которые эмигрировали в Чехию из-за нынешнего кризиса на Украине. Проведением незаконных мигрантов через границу занимаются и живущие в соседних с границей регионах чехи, так как никаких строгих мер за это не предусмотрено.