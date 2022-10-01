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Общество1 октября 2022 6:00

Уточняющий понятие статуса "многодетная семья" законопроект внесен в Госдуму России

Предлагается уточнить и установить новое единообразное понятие
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Уточняющий понятие статуса "многодетная семья" законопроект внесен в Госдуму РФ

Уточняющий понятие статуса "многодетная семья" законопроект внесен в Госдуму РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу поступил законопроект, который предлагает уточнить, что входит в понятие «многодетная семья». Проект поступил от сенатора Елены Шумиловой.

В пояснительной записке к законопроекту сенатор отметила, что на сегодняшний день в России отсутствует единое определение статуса «многодетная семья». На уровне российских регионов считается, что к многодетной относится семья, если в ней воспитывается три и более ребенка в возрасте до 18 лет, а также постоянно или преимущественно проживающая на определенной территории.

Шумилова предлагает уточнить и установить новое единообразное понятие для многодетной семьи, в том числе признат, что «в составе многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах».

Напомним, как писал сайт KP.RU, накануне в Государственную думу внесли проект закона, который предлагает расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. Речь в документе, инициаторами которого стали депутаты фракции «Новые люди», идет о многодетных отцах.