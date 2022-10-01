Никарагуа объявила о расторжении дипломатических отношений с Нидерландами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республика Никарагуа заявила о прекращении дипломатических отношений с Нидерландами. Об этом сообщило в субботу, 1 октября, Министерство иностранных дел центральноамериканской страны.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится о том, что власти Никарагуа приняли соответствующие решение, поскольку «интервенционистские и неоколониальные» Нидерланды «оскорбляли и продолжают оскорблять никарагуанские семьи».

«Постоянные нападки представительства … этого неоколониального и проимперского правительства вынуждают нас принять эту меру... Мы знаем Империи и Колонизаторов Земли, и ничто и никто не может заставить нас забыть их преступления против человечества», - сказано в заявлении Министерства иностранных дел Никарагуа.

Еще в минувшую среду, 28 сентября, газета La Prensa заявила, что власти Никарагуа также объявили посла Европейского союза персоной нон грата, заявив также и том, что не примут нового американского посла.