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Политика1 октября 2022 6:58

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования КНР

Президент России отметил, что Китай достиг успехов социально-экономической и научно-технической областях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в субботу, 1 октября, поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики, отметив успехи страны, которые Китай достиг успехов социально-экономической и научно-технической областях.

«Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», - сказано в телеграмме российского президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин указал на то, что отношения России и Китая развиваются динамично в духе всеобъемлющего партнерства, а также стратегического взаимодействия, даже несмотря на сложную международную ситуацию. По его словам, Москва и Пекин успешно сотрудничают на самых разных направлениях, противодействуя угрозам и вызовам.

«Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, успехов в проведении предстоящего, XX съезда КПК, а всем китайским гражданам - счастья и процветания», - сказано в поздравительной телеграмме.