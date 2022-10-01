Песков объяснил перенос осеннего призыва на 1 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о переносе начала осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября 2022 года связано с перегрузкой военкоматов. Такое объяснение дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», - заявил представитель Кремля, слова которого приводят РИА Новости.

Указ об осеннем призыве подписал ранее подписал президент России Владимир Путин. В документе уточняется, что с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в армию призовут 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Напомним, 21 сентября российский президент подписал указ о частичной мобилизации. Как писал сайт KP.RU, позже Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не попадают под данный вид мобилизации. В списке были отмечены сотрудники IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.