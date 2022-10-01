Конституционный суд России проверит договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья

КС в ближайшее время проверит договоры о принятии в состав РФ сразу четырех новых территорий Фото: REUTERS

Конституционный суд (КС) РФ проверит международные договоры о принятии в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на соответствие Конституции РФ. Информация об этом размещена на официальном сайте КС.

Ожидается, что решение по поводу соответствия или несоответствия договоров о вхождении в состав России четырех новых субъектов будет принято судебной инстанцией уже в самое ближайшее время.

С просьбой о проверке договоров на предмет соответствия Основному закону страны в Конституционный суд РФ ранее обратился российский президент Владимир Путин.

Ранее жители республик Донбасса, Херсона и Запорожья в ходе всенародных референдумов, которые проходили на протяжении нескольких дней (с 23 по 27 сентября нынешнего года) высказались на присоединение своих регионов к России. По итогам референдумов решение о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ поддержало подавляющее большинство участников плебисцитов.

Вскоре после этого руководители ЛДНР, а также главы временных военно-гражданских администраций (ВГА) Херсона и Запорожья Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий обратились к Путину с просьбой принять возглавляемые ими территории в РФ. Российский президент эти просьбы в итоге полностью удовлетворил.