В Бразилию прибыла первая партия дизельного топлива из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бразилию в пятницу, 30 сентября, прибыла первая партия дизельного топлива из России. Об этом сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности Бразилии Адольфу Сашида.

«Около 35 млн литров дизеля, импортированного из России, прибыли в порт города Сантус», - написал глава ведомства в своем Twitter, анонсировав продолжение сотрудничества с Москвой по данному направлению.

Сашида отметил, что в октябре текущего года ожидается еще ряд поставок данного вида топлива из России в Бразилию. По его словам, в Министерстве энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской республики рассчитывают, что такие меры позволят повысить конкуренцию на внутреннем рынке, а также понизить цены на этот вид продукции.

В июле 2022 года президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что правительство страны «почти договорилось» с Москвой о закупке «дизельного топлива по гораздо более выгодной цене», сравнивая с ценами продукции, которую поставляла национальная нефтегазовая компания Petrobras.