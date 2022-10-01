Зеленского призвали извиниться за слова о Холокосте

Юрист Дершовиц призвал Владимира Зеленского извиниться за его скандальное заявления о Холокосте Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо как можно скорее публично извиниться за свое утверждение о том, что украинцы якобы не имели отношения к Холокосту. Такое мнение высказал почетный профессор юридического факультета Гарвардского университета (США) Алан Дершовиц.

Юрист полагает, что Зеленский подобными заявлениями о Холокосте демонстрирует цинизм, лживость и лицемерие, а также нежелание признавать элементарные и очевидные всем исторические факты.

«В недавнем прошлом он лживо отрицал роль украинского народа в Холокосте. Он ни разу не извинился за следующее заявление, сделанное им в марте прошлого года: „Украинцы сделали выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…“ Он прав, украинский народ сделал выбор 80 лет назад. Но это не было решение спасать евреев», — написал Дершовиц в своей статье для американского издания Newsweek.

По словам почетного профессора юрфака Гарварда, роль украинцев в Холокосте отрицать невозможно. В частности, он напомнил о том, что именно украинцы участвовали в массовых расправах на евреями. Поэтому единственным адекватным выходом для Зеленского в данной ситуации будет принести свои извинения и больше не делать подобных заявлений, считает Дершовиц.