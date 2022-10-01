Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 октября 2022 7:48

Посол РФ вызван в МИД Дании после принятия новых регионов в состав России

Российского дипломата примет глава отдела внешней политики
Источник:kp.ru
Посол РФ вызван в МИД Дании после принятия новых регионов в состав России

Посол РФ вызван в МИД Дании после принятия новых регионов в состав России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин вызван в Министерство иностранных дел Дании в связи с вхождением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Об этом в субботу, 1 октября, заявило внешнеполитическое ведомство королевство.

В сообщении ведомства приводятся слова министра иностранных дел Дании Еппе Куфуда, который заявляет, что прошедшие на востоке Украины референдумы «не имеют никакой легитимности, противоречат международному праву и всем ценностям, за которые выступает» Копенгаген. Глава внешнеполитического ведомства заявляет, что королевство «никогда не согласится с попыткой России изменить сухопутные границы Украины с помощью военной силы».

Уточняется, что российского посла примет глава отдела внешней политики Министерства иностранных дел Дании.

Напомним, днем ранее, 30 сентября, президент России Владимир Путин совместно с главами ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.