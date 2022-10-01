Правительство продлило выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом сообщили в субботу, 1 октября, на сайте кабмина.

«Правительство приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - сказано в заявлении.

Теперь действие программы поддержки многодетных семей распространяется на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее данный период заканчивался 31 декабря 2022 года. Кроме того, срок заключения ипотечного договора также продлевается на год вперед, то есть до 1 июля 2024 года.

«Таким образом, еще больше многодетных семей смогут рассчитывать на эту меру поддержки», - заявляют в пресс-службе кабмина.

На выплаты по данной программе в период с 2023 - 2024 годах из федерального бюджета собираются выделить около 90 млрд рублей.