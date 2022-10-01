Немцы обвинили Зеленского в наглости из-за подачи заявки на членство в НАТО

Немцев разозлила наглость Владимира Зеленского после подачи им заявки на вступление в НАТО Фото: REUTERS

Читатели сайта немецкого издания Die Welt резко раскритиковали заявления украинского президента Владимира Зеленского о подаче заявки страны на вступление в НАТО и об отказе Киева от переговоров с Россией. Немцы полагают, что подобные высказывания свидетельствуют о "наглости" Зеленского.

"Значит, Зеленский не хочет вести переговоры?! Тогда пусть он с удовольствием продолжает сражаться. Только, пожалуйста, сам. Одна только наглость полагать, что его примут в НАТО, свидетельствует о том, что в Киеве испытывают восторг от происходящего", — написал один из комментаторов.

"Украина в НАТО спровоцирует распад альянса со всеми вытекающими последствиями", — написал другой интернет-пользователь.

"Украине опасно пытаться втянуть НАТО в конфликт, это спровоцирует мировую войну", — отметил еще один комментатор.

Ранее Зеленский публично заявил о том, что Украина хочет вступить в НАТО "в ускоренном порядке". По его мнению, это является крайне необходимым и важным шагом для Киева. Зеленский надеется на то, что Североатлантический альянс поможет Украине и одобрит заявку страны.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время вступление Украины в альянс не представляется возможным. Он акцентировал внимание на том, что для вхождения Киева в организацию необходимо, чтобы это решение одобрили все без исключения действующие члены НАТО (вероятность такого варианта развития событий, по мнению экспертов, является крайне низкой и близкой к нулю).

Более того, на сегодняшний день намерения Украины вступить в ряды стран-членов НАТО не готовы публично поддержать и одобрить почти все ключевые союзники Киева.