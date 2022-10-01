В ЛНР задержана корректировщица огня украинской армии Фото: REUTERS

В Луганской Народной Республики (ЛНР) задержана корректировщица огня украинских войск, которой может грозить лишение свободы на 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты Новоайдара», - передает издание слова собеседника.

Как сообщает источник, Боева работала в паре с Алексеем Байовым. Они совместно передавали данные военным и спецслужбам Украины, а также фиксировали на видео результаты работы артиллерии. Сообщается, что Боева также предоставляла сведения о сотрудниках администрации населенного пункта своей бывшей коллеге для того, чтобы та докладывала эти данные украинским спецслужбам.

«За сотрудничество с иностранными спецслужбами и наведение огня украинской артиллерии на гражданские объекты Боевой в соответствии с уголовным кодексом ЛНР может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет», - отметил источник.