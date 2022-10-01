В России на 1 октября 2022 года выявлено 33 186 случаев заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 33 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в субботу, 1 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 103 летальных исхода, выписано в связи с выздоровлением 52 628 человек, что на 14,0% меньше по сравнению с минувшей пятницей, 30 сентября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 2 644 человека, что на 2,9% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 1 октября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 018 942. Жертвами COVID-19 стало 387 372 человека, а из больниц выписано 20 093 616 пациента.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 жителей страны уже прошли вакцинацию первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавируса.