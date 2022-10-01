Захарова заявила, что Запад отказом Украине по НАТО демонстрирует готовность "использовать и выбросить Киев"

Мария Захарова считает, что Запад отказом Украине по НАТО показал готовность "использовать и выбросить" ее Фото: из соцсетей

Запад, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в ускоренном вступлении страны в НАТО, продемонстрировал готовность "использовать и выбросить" ее, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

""Закон № 1 Запада гласит: "Если вас один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить", - отметила дипломат в своем официальном телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года официально сообщил, что Киев решил подать заявку на вступление страны в НАТО. Политик отметил, что Украина собирается добиваться своего принятия в число государств-членов Североатлантического альянса "в ускоренном порядке".

При этом вскоре после громкого заявления Зеленского действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично дал понять, что о немедленном вступлении Украины в альянс речи быть не может. Он отдельно подчеркнул, что одобрить заявку Киева должны все страны, которые сейчас входят в НАТО (если же этого не произойдет, то стать членом альянса у Украины не получится). Соответственно, проходить процедуру по вступлению в НАТО Украине придется в обычном, а не в "ускоренном" порядке.