В Великобритании Байдена призвали замолчать после его слов о Путине Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на предупреждение американского лидера Джо Байдена российскому президента Владимиру Путину о готовности Североатлантического альянса защищать каждый дюйм территории НАТО.

Как писал сайт KP.RU, глава Белого дома ранее заявил, что Вашингтон, а также его союзники не испугаются слов российского президента. Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему придерживаться взятого ранее курса, а также предоставлять вооружения для того, «чтобы Украина могла себя защищать».

«Я хочу, чтобы Джо перестал говорить», - написал один из читателей.

«Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя!» - добавил другой.

Еще один комментатор предложил отстранить Байдена от должности, «прежде чем он втянет нас в ядерную войну».

«Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьез?», - спросил другой.