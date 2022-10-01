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В мире1 октября 2022 9:21

В Великобритании Байдена призвали замолчать после его слов о Путине

Читатели Daily Mail призвали Байдена замолчать после его слов о Путине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Великобритании Байдена призвали замолчать после его слов о Путине

В Великобритании Байдена призвали замолчать после его слов о Путине

Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на предупреждение американского лидера Джо Байдена российскому президента Владимиру Путину о готовности Североатлантического альянса защищать каждый дюйм территории НАТО.

Как писал сайт KP.RU, глава Белого дома ранее заявил, что Вашингтон, а также его союзники не испугаются слов российского президента. Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему придерживаться взятого ранее курса, а также предоставлять вооружения для того, «чтобы Украина могла себя защищать».

«Я хочу, чтобы Джо перестал говорить», - написал один из читателей.

«Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя!» - добавил другой.

Еще один комментатор предложил отстранить Байдена от должности, «прежде чем он втянет нас в ядерную войну».

«Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьез?», - спросил другой.