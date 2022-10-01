Власти Азербайджана начали консультации с партнерами по расширению Южного газового коридора

Ильхам Алиев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Азербайджана запустили консультации с партнерами по расширению Южного газового коридора (ЮГК). Такое заявление в субботу, 1 октября, сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии, посвященной запуску газового интерконнектора Греция - Болгария, которая прошла в Софии.

Алиев уточнил, что речь идет о переговорах по поводу расширения пропускной способности Трансанатолийского газопровода (TANAP) с 16 до 32 млрд кубометров газа в год и Трансадриатический газопровод (TAP) с 10 до 20 млрд кубометров газа в год. Именно TANAP и TAP являются составными частями Южного газового коридора.

«Мы уже начали проводить консультации с партнерами, посвященные расширению пропускной способности трубопроводов TANAP с 16 до 32 млрд кубометров в год и TAP с 10 до 20 млрд кубометров в год. Без этого будет сложно обеспечить дополнительные поставки газа», - заявил президент Азербайджана.

Напомним, Алиев торжественно открыл так называемый Южный газовый коридор - систему магистральных газопроводов, по которым топливо пойдет в Европу через Грузию и Турцию, 29 мая 2018 года.