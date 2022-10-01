Британцы захотели "стереть с лица земли" Зеленского после подачи заявки на вступление в НАТО

Жители Великобритании жестко раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за его "позорную невиданную наглость" Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование президента Украины Владимира Зеленского принять Киев в НАТО в ускоренном порядке.

Многие британские интернет-пользователи открыто обвинили украинского лидера в затягивании конфликта.

"Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО", — считает один из британцев.

"Сотрите с лица земли этого идиота в зеленой рубашке и приступайте к мирному соглашению", — написал другой британский комментатор.

Владимир Зеленский 30 сентября нынешнего года выпустил новое видеообращение, в котором сообщил, что украинские власти решили немедленно в срочном порядке подать заявку на вступление страны в НАТО. В офисе украинского лидера отметили, что Киев надеется на рассмотрение своей заявки в "ускоренном режиме".

Однако в Североатлантическом альянсе публично дали понять, что проходить процедуру вступления НАТО Украине придется на обычных основаниях. Никаких возможностей незамедлительно включить Украину в число стран-членов НАТО у альянса в настоящее время попросту нет, подчеркнул генсек организации Йенс Столтенберг.