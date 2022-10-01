Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Катериничеву посмертно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации первому заместителю главы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, который погиб накануне. Соответствующий указа главы государства был размещен в субботу, 1 октября, на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», - сказано в указе российского президента.

Напомним, первый заместитель главы Военно - гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексей Катериничев трагически погиб в пятницу, 30 сентября, в результате ракетного удара по Херсону. Как писал сайт KP.RU, за проявленное мужество и героизм полковник неоднократно награждался боевыми орденами и медалями.