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Политика1 октября 2022 9:49

Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Катериничеву посмертно

Алексей Катериничев погиб в результате ракетного удара по Херсону
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Катериничеву посмертно

Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Катериничеву посмертно

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации первому заместителю главы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, который погиб накануне. Соответствующий указа главы государства был размещен в субботу, 1 октября, на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», - сказано в указе российского президента.

Напомним, первый заместитель главы Военно - гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексей Катериничев трагически погиб в пятницу, 30 сентября, в результате ракетного удара по Херсону. Как писал сайт KP.RU, за проявленное мужество и героизм полковник неоднократно награждался боевыми орденами и медалями.