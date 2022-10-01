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В мире1 октября 2022 10:00

Китайский дипломат Цао И с помощью мема намекнул на причастность США к взрывам на "Северных потоках"

По мнению дипломата из КНР, инциденты на российских газопроводах выгодны только Вашингтону
Александр КИСЛОВ
Китайский дипломат Цао И мемом указал на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Китайский дипломат Цао И мемом указал на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Фото: REUTERS

Работающий в диппредставительстве КНР в Ливане китайский дипломат Цао И указал на причастность США к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» с помощью мема. Картинку, посвященную диверсиям на газопроводах, он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В размещенном китайским дипломатом меме говорится о том, что именно США больше всего ненавидят российские трубопроводы, активно мешали их строительству и обещали их уничтожить.

«— Кто их уничтожил? — Понятия не имеем!» — отмечается в надписи на картинке, которую выложил Цао И.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил о том, что масштабные диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы. Такое заявление он сделал в своем большом обращении 30 сентября 2022 года. По словам Путина, вполне можно говорить о том, что таким образом англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках» и заявил о необходимости скорейшего проведения тщательного расследования произошедших резонансных инцидентов.