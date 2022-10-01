Монголия собирается выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам Фото: Александр Подгорчук

Власти Монголии намерены выдавать вид на жительство всем желающим россиянам. Такое заявление сделал начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление», - приводит информационный портал centralasia.media слова представителя иммиграционного агентства.

Н. Ууганбаяр уточнил, что только за один день примерно 160 россиян продлили свои визы на 30 дней.

Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней, но при долгосрочном проживании нужно получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию данной страны. Долгосрочный вид на жительство выдается уже на основании получения визы определенной категории.