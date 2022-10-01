Мобилизованных россиян не освободят от уплаты земельного налога

Налоговый кодекс России не освобождает мобилизованных граждан от уплаты земельного налога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мобилизованные россияне не освобождаются от уплаты земельного налога. Об этом сообщает созданный правительством РФ портал "Объясняем.рф" со ссылкой на Налоговый кодекс России.

"Налоговым Кодексом РФ льготы по земельному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. Освобождение от уплаты земельного налога может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований", - отмечается в официальном сообщении портала.

При этом местные власти имеют право в порядке исключения в некоторых случаях освободить ряд мобилизованных от уплаты данного налога, но для этого необходимо принять и оформить данное решение в установленном законом порядке. На федеральном же уровне освобождение мобилизованных от земельного налога не предусмотрено.

Ранее стало известно о том, что россияне, призванные на военную службу в рамках проходящей в стране частичной мобилизации, имеют право на получение ряда выплат и льгот. Например, это денежное содержание в размере не менее 195 тысяч рублей. Итоговая сумма выплат зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Поскольку мобилизованным гражданам присваивается тот же статус, что и у военнослужащих, проходящих службу по контракту, им положены те же льготы, что и контрактникам (в частности, бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования).