Глава «Молдовагаз» заявил о снижении цены на российский газ для Молдавии на 45% в октябре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена на российский природный газ для Молдавии в октябре 2022 года опустится до 1 031 долларов за тысячу кубометров, что почти в два раза меньше. Такое заявление в Telegram-канале сделал председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1 031 за тысячу кубометров», - заявил председатель правления компании, отметив, что до снижения стоимость газа была для Молдавии на уровне 1 882 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее, 30 сентября, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» подтвердила поставки Молдавии газа в октябре 2022 года, сократив объем на 30%. Кроме того, вице-премьер пообещал, что на одного жителя республики не отключат от газа.