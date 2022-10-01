В Турции нашли альтернативу "Северным потокам"

Türkiye: Трансанатолийский газопровод станет альтернативой «Северным потокам» для Европы Фото: REUTERS

В Турции назвали альтернативу поврежденным «Северным потокам» для Европы. Как пишет Türkiye, по выгодным ценам поставлять газ сможет только по Трансанатолийский газопровод.

Отмечается, что, лишившись российского природного газа, поставляемого по «Северными потоками», европейские страны столкнулись с энергетическим кризисом. Повреждения газопроводов означают сокращение поставок российских энергоресурса на 89% по сравнению с 2021 годом. Уточняется, что определенное количество российского топлива на данный момент поступает в Европу через трубопровод, который проходит в Турцию по Черному морю, а потом в Болгарию.

Одним из вариантов для Европейского союза называют поставки сжиженного природного газа морским транспортом из США, или поставки по трубопроводам из Норвегии и Азербайджана. Издание подчеркивает, что первый вариант обойдется намного дороже, чем трубы.

«Турция станет лучшей возможностью для Европы, которая ищет множество альтернатив, чтобы преодолеть газовый кризис и пережить зиму без ущерба», - говорится в статье.

Трансанатолийский газопровод (TNAP) проходит из Азербайджана через Турцию к Герции, являясь частью одобренного Евросоюзом проекта «Южный газовый коридор». Как писал сайт KP.RU, власти Азербайджана начали консультации с партнерами по расширению Южного газового коридора.