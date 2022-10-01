Представительство ДНР заявило, что украинская армия за три часа выпустили 21 снаряд по Донецку и Ясиноватой Фото: REUTERS

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа шесть раз обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив по ним более двух десятков снарядов.

Согласно приведенным данным, украинские военные открыли огонь по Ясиноватой в 05:30. «Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», - сказано в публикации.

В 06:45 и 07:05 украинская армия обстреляла Петровский район Донецка - в общей сложности было выпушено шесть снарядов калибра 152 миллиметров, в 07:41 под удар попал Кировский район, куда попало три снаряда такого же калибра, в 08:04 по Ясиноватой было выпушено еще три снаряда калибра 122 миллиметра, а в 08:30 - шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.

Сообщается, что жертвой этих обстрелов стал по меньшей мере один мужчина в Петровском районе.