Глава украинского "Нафтогаза" предложил перейти на отопление мусором и отказаться от газа

Глава «Нафтогаза Украины» Витренко публично предложил перейти на отопление биомассой и мусором Фото: REUTERS

Глава правления украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о том, что в следующем сезоне в стране планируется отказаться от использования газа для централизованного отопления.

Как отмечает Витренко, которого цитирует украинское интернет-издание "Укринформ", в качестве альтернативы газу можно перейти на отопление биомассой и мусором.

"К следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии. Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор", - отметил руководитель "Нафтогаза". Позиция украинского правительства по поводу предложений Витренко пока неизвестна.

В конце июля 2022 года стало известно о том, что украинская государственная компания "Нафтогаз Украины" сообщила о дефолте по еврооблигациям. При этом украинская компания также заявила о том, что у нее есть средства для выплат по еврооблигациям, однако правительство страны не согласовало платежи их владельцам. Из-за этого "Нафтогаз" полностью потерял доступ к международному рынку капитала. В настоящее время, по информации руководства компании, украинский "Нафтогаз" находятся в серьезнейшем кризисе.