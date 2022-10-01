Президент Сербии попросил ЕС помочь балканским странам в преодолении энергетического кризиса

Президент Сербии попросил Евросоюз помочь балканским странам в преодолении энергетического кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен включить балканские страны в список со странами Европейского союза для получения помощи на фоне энергетического кризиса. Такое заявление сделал сербский лидер на церемонии открытия интерконнектора между Болгарией и Грецией.

«Я верю, что осень и зима будут тяжелыми, а госпожа фон дер Ляйен со мной не согласна, она оптимистично настроена», - отметил он.

Вучич выразил благодарность Европейскому союзу за поддержку, оказанную в период «коронавирусного кризиса». «Но что касается денежных средств, мы сейчас не можем покрыть траты на газ», - заявил президент Сербии, обращаясь к присутствовавшей на церемонии Урсуле фон дер Ляйен, и призвав ее включить балканские страны в список вместе со странами Европейского союза, которым будет оказана финансовая поддержка.

Сербский лидер также поблагодарил председателя Еврокомиссии за корректное к нему отношение, отметив, что боялся быть «черной овцой» среди своих коллег после осуждения Евросоюзом внешней политики Сербии.