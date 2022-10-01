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В мире1 октября 2022 11:32

Baltic Pipe запустил прокачку газа из Норвегии в Польшу

Объем прокачки голубого топлива поначалу составит 62,4 миллиона кубометров в сутки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Baltic Pipe запустил прокачку газа из Норвегии в Польшу

Baltic Pipe запустил прокачку газа из Норвегии в Польшу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Началась прокачка природного газа по трубопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу. Об этом в субботу, 1 октября, заявляет польский оператор GAZ-System в Twitter.

«Как и было обещано более шести лет назад, мы сдержали свое слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe», - сказано в заявлении, где объем прокачки голубого топлива поначалу составит 62,4 миллиона кубометров в сутки.

Как уточняется, запуск трубопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу должен стать для республики альтернативой российским поставкам, в том числе по газопроводу «Северный поток».

«Газпром» принял решение остановить поставки голубого топлива в республику в апреле 2022 года, поскольку Варшава отказалась перейти на рублевую форму оплаты, однако была готовы к такому развитию событий. В Польше заранее построила большой терминал по регазификации сжиженного природного газа, а также страна является одним из европейских лидеров по уровню заполнения хранилищ.