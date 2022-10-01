Журналист издания RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях у Авдеевки в ДНР Фото: с личной страницы в соцсети.

Журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу, 1 октября, сообщил главный редактор портала Александр Носович.

«Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич», - написал главред портала на сайте RuBaltic.Ru.

Молодой человек умер в возрасте 25 лет. По словам главного редактора издания, Ильяшевич родился в Енакиево, в ДНР, где и окончил школу в 2014 году, а позже год проучился в Харьковском университете, но потом вернулся домой.

«Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета», - заявил Носович, отметив, что в тот же день Ильяшевич вступил добровольцем в ряды Народной милиции Донецкой народной республике и пошел на передовую.