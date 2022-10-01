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Политика1 октября 2022 12:00

Мединский назвал вхождение в РФ Донбасса, Херсона и Запорожья "началом новой главы учебника истории"

Помощник Путина уверен, что президент РФ принял абсолютно верное и крайне правильное решение
Александр КИСЛОВ
Помощник президента РФ Владимир Мединский сделал важное заявление по поводу присоединения к стране новых территорий

Помощник президента РФ Владимир Мединский сделал важное заявление по поводу присоединения к стране новых территорий

Фото: kremlin.ru

Присоединение к России Донбасса и других освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий стало началом новой главы в учебнике всемирной истории. С соответствующим заявлением выступил помощник российского президента Владимира Путина, экс-министр культуры РФ Владимир Мединский.

По мнению Мединского, решение Путина о принятии в состав РФ сразу четырех новых субъектов - Донецкой народной республики, Херсонской области, Луганской народной республики и Запорожской области - можно считать "историческим".

"Вчерашний день - это заголовок новой главы в учебнике истории. Вот эта страница перевернулась, причем, это не учебник истории России, это не учебник истории Новороссии, это учебник всемирной истории. Вот [вчера] открылась новая страница и мы на ней в самом начале", - цитирует чиновника информагентство ТАСС.

30 сентября 2022 года Путин подписал с руководителями ЛДНР, Херсона и Запорожья Леонидом Пасечником, Денисом Пушилиным, Владимиром Сальдо и Евгением Балицким договоры о вхождении данных территорий в состав Российской Федерации.

Уже в ближайшие дни данные документы будут ратифицированы депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.