В США рассказали о влиянии санкций на нефтяные доходы России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многочисленные санкционные ограничения, веденные в отношении Москвы, не оказали существенного влияния на российскую экономику. Такое заявление сделал журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg.

«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», - приводятся в статье слова американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.

Как считает автор, президент России Владимир Путин сможет и дальше поддерживать российскую экономику за счет доходов от нефти и газа. «Это поднимает фундаментальный вопрос об эффективности мер западных стран против России», - отмечено в статье.

Напомним, накануне президент Сербии Александар Вучич попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен включить балканские страны в список со странами Евросоюза для получения помощи на фоне энергетического кризиса.