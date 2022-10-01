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В мире1 октября 2022 12:06

В США рассказали о влиянии санкций на нефтяные доходы России

Bloomberg: санкции не помешают Путину поддерживать экономику за счет доходов от нефти и газа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В США рассказали о влиянии санкций на нефтяные доходы России

В США рассказали о влиянии санкций на нефтяные доходы России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многочисленные санкционные ограничения, веденные в отношении Москвы, не оказали существенного влияния на российскую экономику. Такое заявление сделал журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg.

«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», - приводятся в статье слова американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.

Как считает автор, президент России Владимир Путин сможет и дальше поддерживать российскую экономику за счет доходов от нефти и газа. «Это поднимает фундаментальный вопрос об эффективности мер западных стран против России», - отмечено в статье.

Напомним, накануне президент Сербии Александар Вучич попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен включить балканские страны в список со странами Евросоюза для получения помощи на фоне энергетического кризиса.