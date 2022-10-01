Шойгу сообщил, что женщин не призовут в рамках частичной мобилизации

Сергей Шойгу сделал важное заявление о ходе частичной мобилизации в Российской Федерации Фото: kremlin.ru

Женщин в рамках частичной мобилизации в России призывать в ряды Вооруженных сил не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", - цитирует главу российского военного ведомства информагентство РИА Новости.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября нынешнего года. В этот же день президент страны Владимир Путин подписал указ о проведении в России масштабных мобилизационных мероприятий.

В рамках частичной мобилизации, как подчеркивают в Минобороны РФ, в ряды российской армии планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов. Часть из них примет участие в специальной военной операции России на Украине.

В первую очередь призыву в рамках частичной мобилизации будут подлежать граждане, уже имеющие опыт службы в армии РФ. Президент Путин попросил подчиненных тщательно следить за тем, чтобы в регионах не возникало никаких нарушений при проведении мобилизации.