Шойгу заявил, что сдвиг начала осеннего призыва не повлияет на сроки увольнения отслуживших срочников

Шойгу заявил, что демобилизация отслуживших срочников пройдет по плану. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отслужившие срочную службу россияне будут демобилизованы согласно плану, сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки демобилизации. Об этом в субботу 1 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», - цитирует главу российского оборонного ведомства РИА Новости.

Шойгу объяснил, что сроки начала осеннего призыва сдвинуты в связи с высокой загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации.

«Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября. А что касается демобилизации - тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», - сказал министр.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу. Призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Российский Генштаб заверил, что спецоперация на Украине и мобилизация никак не повлияет на осенний призыв-2022 и призывников. Подробности здесь на KP.RU.