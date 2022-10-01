Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2022 12:58

Шойгу заявил, что сдвиг начала осеннего призыва не повлияет на сроки увольнения отслуживших срочников

Демобилизация пройдет по плану
Мария ПАВЛОВА
Шойгу заявил, что демобилизация отслуживших срочников пройдет по плану.

Шойгу заявил, что демобилизация отслуживших срочников пройдет по плану.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отслужившие срочную службу россияне будут демобилизованы согласно плану, сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки демобилизации. Об этом в субботу 1 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», - цитирует главу российского оборонного ведомства РИА Новости.

Шойгу объяснил, что сроки начала осеннего призыва сдвинуты в связи с высокой загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации.

«Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября. А что касается демобилизации - тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», - сказал министр.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу. Призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Российский Генштаб заверил, что спецоперация на Украине и мобилизация никак не повлияет на осенний призыв-2022 и призывников. Подробности здесь на KP.RU.