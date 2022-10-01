Разлучившая британца с женой украинская беженка вернется на родину

Daily Mail: беженка из Украины собирается вернуться домой после нашумевшего расставания с британцем Фото: из соцсетей

Живущая в Британии украинская беженка София Каркадым, ради которой англичанин Энтони Гарнетт ранее бросил семью, собирается вернуться на родину после того, как мужчина решил с ней расстаться. Информацию об этом распространила британская газета Daily Mail со ссылкой на слова самой Каркадым.

По словам Софии, на том, чтобы она как можно скорее вернулась на родину, настояла ее мать. "Возможно, мне очень скоро придется вернуться на Украину, потому что я не могу так долго жить в таких условиях. Моя семья хочет, чтобы я вернулась", - отметила девушка, которая ранее много лет жила во Львове.

Ранее Каркадым была задержана силовиками за попытку выбить дверь дома британца Энтони Гарнетта, который положил конец их отношениям, и ранее бросил ради украинки свою семью. После прибытия экстренных служб Каркадым перелезла через садовую ограду и исчезла в ночи.

Daily Mail отмечает, что после того, как ее увезли на допрос, София была освобождена без предъявления обвинений. При этом Гарнетт решил разорвать все отношения с Каркадым из-за "неразумного и нерационального поведения" украинской беженки.