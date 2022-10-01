"Газпром" сообщил, что имеет право "в любой момент" разорвать контракт с Молдавией из-за долгов

"Газпром" считает, что имеет полное и законное право на разрыв контракта на поставку энергоресурсов в Молдавию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Газпром" заявил о том, что в любой момент может разорвать контракт на поставку газа в Молдавию из-за отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга по вине Кишинева. Информация об этом содержится в официальном сообщении российского газового холдинга.

При этом в "Газпроме" заверили, что в октябре нынешнего года поставки газа в Молдавию продолжат осуществляться. Их объем, как предполагается, составит порядка 5,7 млн куб. м в сутки.

"По вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", - подчеркивают в пресс-службе "Газпрома".

Ранее власти Молдавии вступили в масштабный спор с "Газпромом", не желая оплачивать накопившийся у страны долг за поставки российского газа в страну. Кроме того, молдавские власти выражают недовольство "излишне высокими", по их мнению, тарифами на газ из РФ. В связи с этим поставки российского газа Кишиневу неоднократно оказывались под угрозой полной остановки.

1 октября 2022 года действующий вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» на октябрь сократил объем поставок Молдавии на 30%, и страна будет получать 5,7 млн куб. м газа в сутки вместо 8,06 млн куб. м. По словам Спыну, "Газпром" аргументировал сокращение поставок техническими причинами.