Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не призовут в рамках мобилизации

Студентов коммерческих вузов не будут призывать в рамках частичной мобилизации, если вуз имеет государственную аккредитацию. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Студентов коммерческих вузов не будут призывать в ходе частичной мобилизации. Об этом заявил в субботу 1 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства озвучил необходимое для этого условие. Учебное заведение, где обучаются студенты, должно иметь государственную аккредитацию.

«Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации», - цитирует Шойгу ТАСС.

Сергей Шойгу добавил, что готовится внесение соответствующих изменений в указ президента Путина о предоставлении отсрочки студентам государственных вузов.

«По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», - сказал он.

Также Шойгу заявил, что сдвиг начала осеннего призыва не повлияет на сроки увольнения отслуживших срочников, демобилизация пройдет по плану.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым частичная мобилизация в России не коснется студентов. Очников и вечерников призывать не будут, студенты-заочники могут быть призваны. Подробности здесь на KP.RU.

Позже ректор «Синергии» предложил давать отсрочку от мобилизации студентам частных вузов. Письмо с инициативой направлено в правительство РФ и Госдуму.