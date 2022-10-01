Сербский президент Вучич рассказал, что "не знал, плакать ему или кричать" из-за взрывов на "Северных потоках"

Президент Сербии подробно рассказал, какие эмоции он испытывал после того, как узнал о диверсиях на российских газопроводах Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не знал, плакать ему или кричать, когда услышал о диверсии на "Северных потоках". В интервью сербскому телеканалу Pink политик признался, что был "по-настоящему шокирован" в связи с произошедшим.

Вучич отметил, что он "вспотел" после того, как ему сообщили о взрывах на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2".

"Не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то в Черном море, или на территории Турции или Болгарии какая-то диверсия, и мы останемся без газа", - подчеркнул сербский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил, что за диверсиями на "Северных потоках" "стоят англосаксы". В своем большом выступлении, состоявшемся 30 сентября 2022 года, российский лидер подчеркнул, что теперь англосаксы фактически "перешли к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

В настоящее время по факту взрывов на "Северных потоках" ФСБ России расследует уголовное дело. Случившееся российские силовики квалифицировали как "акт международного терроризма". По данным главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, у российских властей уже есть определенные материалы, которые свидетельствуют о наличии "западного следа" в ЧП на газопроводах.